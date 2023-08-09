ارتفاع على درجات الحرارة اليوم… ونهار غدٍ أجواء حارة

فلسطين اليوم

أفاد موقع طقس فلسطين،اليوم الأربعاء 9-8-2023، بأن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود خلال النهار جو حار بما في ذلك المناطق الجبلية لساعات عدة تمثل بالظهيرة.

وأوضح الموقع، أنه مع ساعات المساء الأولى يعتدل الطقس ويصبح لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية.

وأشار إلى أنه لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدل السنوي العام لشهر آب.

وخلال نهار يوم غد فإنه يسود جو حار نسبياً في فترة الظهيرة، وفق الموقع، الذي أشار إلى أنه مع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش ومع نسمات هواء عليلة في المناطق الجبلية.