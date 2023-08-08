فلسطين اليوم

احتفلت جامعة الإسراء في غزة اليوم الثلاثاء 8/8/2023، بتخرج فوجها الخامس الذي أطلقت عليه اسم "جِنين".

وجاء اسم فوج "جنين" على الفوج الخامس، رمزًا لصمود وصبر ومقاومة أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحهم وعلى رأسهم طلبة الجامعات وحملة الشهادات العلمية، وعن دورهم الأساسي ورسالتهم من خلال تخصصاتهم المختلفة في خدمة قضيتهم العادلة واسترداد كرامة وطنهم المسلوب.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجامعة عمر الهندي إدارة الجامعة إلى الاستمرار في نهجها ورسالتها بالمنافسة الحرة والنزيهة مع جميع المؤسسات التعليمية الوطنية والخارجية.

وأشاد الهندي بالطلبة الخريجين وأهاليهم على صبرهم واجتهادهم وحسن خُلقهم طوال فترة الدراسة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا مثالًا للنجاح والتفوّق وخير ممثلٍ لجامعتهم وأساتذتهم، وأن يحافظوا على ترابطهم الدائم والوثيق بالجامعة التي لن توفر جهدًا في دعمهم وتقديم النصح والتوجيه لهم حتى بعد تخرجهم من خلال حاضنة المشاريع وقسم الخريجين في داخل وخارج الوطن.

















































