أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، على الرغم من الهبوط العالمي الذي طال المعدن النفيس استكمالا لعدة انخفاضات عانى منها في الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيهات حسب نوع القطعة الذهبية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2451 جنيها للبيع و 2463 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع و 2463 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1839جنيها للبيع و 1847 جنيها للشراء مقابل 1839جنيها للبيع و 1847 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17240 جنيها للشراء و17160 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء مقابل نحو 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1967.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار.