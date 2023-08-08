أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 9/8/2023- سعر الذهب بالدينار

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 9/8/2023- هبطت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأربعاء، بشكل جماعي بالتزامن مع الهبوط العالمي للمعدن الأصفر،

إقليميا فرضت تركيا رسوما إضافية على بعض واردات الذهب، بحسب رويترز، ما قد يؤثر على حركة وتداولات الذهب في منطقة الشام.

وأظهر قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن تركيا فرضت رسوما إضافية 20 بالمئة على بعض واردات الذهب، في محاولة للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري.

وجاء في القرار أن واردات الذهب من دول منشأ ليست موقعة على اتفاقية تجارة حرة وليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم إضافية علاوة على رسوم الاستيراد الحالية وغيرها من الرسوم.

وتشمل واردات الذهب التي ستخضع للرسوم الإضافية في إطار القرار المجوهرات الذهبية وأجزاءها وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة.

وتعود زيادة عجز الحساب الجاري التركي في المقام الأول إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة. وبلغ العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نحو 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.08 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.06 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.71 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.57 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1371 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44,077 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 308.54 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1967.90 دولار.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار.