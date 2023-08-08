فلسطين اليوم

توج فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء 8/8/2023، بطلاً لكأس جوهان غامبر الودي لكرة القدم بعد فوزه على توتنهام.

وانتهت المباراة بفوز غالي لبرشلونة على توتنهام برباعية مقابل هدفين، ليتوج بكأس جوهان غامبر.

ويعتبر كأس جوهان غامبر بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة كل سنة، وهي بهذا الإسم لأنها تكون على شرف مؤسس النادي السويسري جوان هانز غامبر، حيث أقيمت أول بطولة عام 1966م.

وكان برشلونة صاحب السجل الذهبي لعدد الألقاب في بطولته المخصصه كأس جوهان غامبر، فهو منذ عام 19966 حتى وقتنا هذا حقق اللقب 45 مرة.

وخاض برشلونة في الفترة الأخيرة العديد من اللقاءات الودية وظهر بصورة جيدة، حيث كان أخر لقاء أمام ميلان وحقق الفوز عليه بهدف دون رد وقبلها انتصر بالكلاسيكو على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، وخسر في أول مباراة ودية له أمام آرسنال بخماسية مقابل ثلاث أهداف.





وستكون هذه المباراة الأخير بالنسبة لكتيبة المدير الفني تشافي هيرنانيد قبل بداية مشواره في الليغا الإسبانية يوم 13 أغسطس أمام خيتافي، حيث سيقاتل الفريق بشراسة اليوم لحصد اللقب واعتلاء منصات التتويج لرفع معنويات اللاعبين للفترة المقبلة.

وفي المقابل، لم تكن بداية توتنهام خلال فترة الإعداد للموسم الجديد جيدة، فهو خسر أول لقاء ودي له أمام وست هام يونايتد بثلاثية لهدفين، ومن ثم تعادل أمام ليستر سيتي وبعدها صحح المسار بفوزين متتاليين أمام ليون سيتي سايلورس وشاختار دونيتسك.

ويدخل السبيرز المباراة التجريبية والأخيرة له قبل بداية الموسم الجديد بالبريميرليغ بشكل قوي وتركيز تام، حيث يأمل بأن يظهر بصورة مميزة يحاول من خلالها خطف الفوز.