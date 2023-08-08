أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل 8/8/2023- أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

فلسطين اليوم

أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل 8/8/2023- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، شهدت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الثلاثاء 8/8/2023، ارتفاعاً طفيفاً حيث تحاوز سعر الدولار الأمريكي مستوى السبعينات من جديد مقابل الشيكل "الإسرائيلي".

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الثلاثاء 8/8/2023، ارتفاعاً مفاجئاً بعد أن عانى من انخفاض خلال الأيام الماضية.

وكان سعر صرف الدولار في فلسطين، يبلغ قبل ساعات 3:69 شيكل، فيما يبلغ سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل.

ووصل سعر الدولار حتى كتابة المقال لـ3:72 شيكل.





يذكر أن سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل قابل للتغير خلال ساعات نهار اليوم، وذلك وفقًا للتداولات المصرفية في بورصة فلسطين والسوق المحلي.

سعر صرف الدولار مقابل 3.69 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 5.23 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 4.05 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل 0.12 شيكل

وتظل أسعار صرف العملات في فلسطين غير ثابتة وعرضة للارتفاع أو الانخفاض خلال ساعات هذا اليوم في البورصة والأسواق.