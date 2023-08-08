فلسطين اليوم

تعرض اللاعب كريم بنزيما، نجم المنتخب الفرنسي ولاعب فريق الاتحاد السعودي، لموقف لا يحسد عليه، عندما تعقّبته مجموعة من السعوديينخلال تأديته مناسك العمرة في الحرم المكي، لالتقاط صور "سيلفي" معه، بينما أظهر اللاعب عدم اكتراثه تجاههم.

ووثّق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتراب عدد من المعتمرين من بنزيما، الذي كان يرتدي ملابس الإحرام، حيث بدت عليهم رغبة في التقاط الصور معه، وفي البداية، بدا بنزيما وكأنه لم يكن يلاحظهم، إلا أن حرس الحرم تدخل لإبعاد المعتمرين عنه.

فيما كان من بين الصرخات التي رُصِدت في الفيديو صوت طفل يصيح "والله كريم".

كريم بنزيما في الحرم المكي

لاحقًا، نشر بنزيما نفسه مقطع فيديو آخر عبر منصته على تويتر، يُظهر لحظة تواجده في الحرم المكي وهو يؤدي مناسك العمرة، وعلق عليه بالقول: "ماشاء الله.. الحمد الله".

وتناقلت وسائل الإعلام السعودية أخبارًا تفيد بأن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، استقبل بنزيما قبل مغادرته لأداء مناسك العمرة.

تجدر الإشارة إلى أن بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في يوليو من العام الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وقد تمت صفقة الانتقال بشكل حر.

بالرغم من عدم الإعلان رسميا عن راتب بنزيما مع الاتحاد السعودي، إلا أن التقارير الصحفية الأوروبية والسعودية أفادت بأنه سيحصل على مبلغ مرتفع، حيث سيتقاضى ما يقارب 100 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو نفس راتب اللاعب كريستيانو رونالدو مع فريق النصر.