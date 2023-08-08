إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب رام الله

فلسطين اليوم

تعرّضت مساء اليوم الثلاثاء 8/8/2023، حافلة "إسرائيلية" تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه حافلة للمستوطنين، على طريق مستوطنة "عطريت" المقامة على أراضي قرية أم الصفا برام الله.

وزعمت القناة أنّ عملية إطلاق النار لم تُسفر عن أي إصابات في صفوف المستوطنين.

وفي أعقاب ذلك أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط في موقع عملية إطلاق النار، وفرض تشديدات على الطرقات المحيطة.

وتأتي عمليات إطلاق النار وأعمال المقاومة، على ضوء ما تشهده مخيمات ومدن الضفة الغربية من تصعيد حاد في اعتداءات وجرائم الاحتلال التي أدت لاستشهاد العشرات وإصابة المئات منذ بداية العام الحالي.