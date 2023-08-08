ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في فلسطين

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الثلاثاء 8/8/2023، ارتفاعاً مفاجئاً بعد أن عانى من انخفاض خلال الأيام الماضية.

وكان سعر صرف الدولار في فلسطين، يبلغ قبل ساعات 3:69 شيكل، فيما يبلغ سعر صرف الدينار: 5:05 شيكل.

ووصل سعر الدولار حتى كتابة المقال لـ3:72 شيكل.

يذكر أن سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل قابل للتغير خلال ساعات نهار اليوم، وذلك وفقًا للتداولات المصرفية في بورصة فلسطين والسوق المحلي.



