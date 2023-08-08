"مهجة القدس": الأسير المجاهد ياسر عبد الرحيم يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت عن الأسير ياسر محمود صالح عبد الرحيم (33 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 15 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 11/05/2022م وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر ياسر عبد الرحيم ولد بتاريخ 07/05/1990م وهو متزوج وأب لطفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جهتها تـتـقــدم مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر ياسر عبد الرحيم وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسيراتنا وأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.

الدائرة الإعلامية

08/08/2023م