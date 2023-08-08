نقابة موظفي غزة تطالب وزارة المالية بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو

فلسطين اليوم- غزة

طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، تطالب وزارة المالية بغزة بسرعة صرف دفعة راتب شهر يوليو.

وأكدت النقابة في بيان صحفي رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرف رواتب الموظفين.

وطالبت رئاسة العمل الحكومي بالتدخل العاجل لصرف الرواتب خلال الأسبوع الجاري، لا سيما في ظل الواقع الصعب الذي يعاني منه الموظفون في القطاع العام، وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يشكله من أعباء مالية على الموظفين وأسرهم، واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية.

ويبلغ عدد الموظفين في قطاع غزة، قرابة 50 ألف موظف، بين مدني وعسكري حيث تصرف لهم الجهات الحكومية راتبا بقيمة 60%، وحدا أدنى يبلغ 1800 شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.72)

ولم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتباً كاملاً، منذ نهاية عام 2013 أي منذ قرابة عشر سنوات، فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40%، ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة، إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006، إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب، التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.