المتحدث باسم حماس يدين قيام مستوطنين بصلوات تلمودية في باحات المسجد الاقصى

فلسطين اليوم- غزة

أدان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم قيام مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء بأداء لصلوات في باحات المسجد الأقصى تحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة "الهيكل المزعوم" مكان المسجد الأقصى.

واعتبر قاسم هذه الصوات تصعيداً جديدا للحرب الدينية على مقدساتنا، ورفع في مستوى العدوان على هوية الأقصى.

وأكد أن ‏شعبنا سيواصل نضاله لحماية الأقصى وهويته مهما بلغت التضحيات.