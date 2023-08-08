"الشاباك" يزعم اعتقال خلية للجبهة الشعبية خططت لهجمات ضد الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعم جهاز" الشاباك" الصهيوني اليوم الثلاثاء، اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في جنين ونابلس، وخططت لهجمات.

وبحسب بيان الشاباك، فإن أفراد الخلية اعتقلوا في الأشهر الأخيرة، بعد تخطيطهم لهجمات بتوجبه من علام الكعبي القيادي في الجبهة الشعبية، وهو أسير محرر مبعد لغزة، ويتواجد حاليا في لبنان، بحسب البيان.

واتهم البيان، الكعبي بتجنيد نشطاء من الضفة لتنفيذ هجمات، وبعضهم من أقربائه.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين، مراد الكعبي من نابلس، وخالد أبو الهيجا من جنين، وتبين من التحقيق معهما أنهما خططا لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وتم مصادرة قطعتي سلاح من طراز M16 كانتا بحوزة النشطاء.

وأشار إلى أنه تم تقديم لوائح اتهام بحقهما أمام المحكمة العسكرية بالضفة.

ولفت إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين آخرين عملوا بتعليمات من علام الكعبي.