نادي الاسير: ارتفاع عدد الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام الى 6

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل سلطان خلوف (42 عاما)، من بلدة "برقين" في جنين شمالي الضفة، يواصل إضرابه عن الطعام منذ يوم اعتقاله في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، رفضا لاعتقاله التعسفي، لينضم إلى الأسرى الإداريين الـ5 المضربين عن الطعام.

وبيّن نادي الأسير، أنّ جلسة محكمة عقدت اليوم للمعتقل خلوف في محكمة (سالم) العسكرية، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة (لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّ).

ولفت إلى أنّ خلوف هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، علما أنّه وخلال اعتقاله السابق عام 2019، نفّذ إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 67 يوما، ضد اعتقاله الإداريّ.

وذكرت وزارة الأسرى بغزة، أن 5 أسرى إداريين يستمرون في إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جريمة الاعتقال الإداري، وهم: سيف قاسم حمدان، وأسامة ماهر خليل، وقصي جمال خضر، وصالح رأفت ربايعة وجميعهم يواصلون الإضراب لليوم التاسع على التوالي، بينما يواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه لليوم الخامس.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لجريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى وفقا لمؤسسات حقوقية.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.