سلطة الطاقة: هناك توجه لزيادة الكهرباء المصرية بغزة لـ 40 واط

فلسطين اليوم- غزة

قال رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، إن هناك جهود تُبذل مع الجانب المصري لاستئناف مد قطاع غزة بالكهرباء، وزيادتها لتصل إلى 40 ميغا وات.

وأضاف إسماعيل، خلال ورشة عمل بغزة، اليوم الثلاثاء، أن تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سينتهي مع نهاية العام الجاري ويتوقع البدء بتنفيذه العام القادم بتمويل من قطر وسيضخ نحو 300 ميغاواط مع بداية عام 2026.

وأشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى تستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين وهناك مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات.

وبين أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة، منوهًا إلى أنه يوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية.

ولفت إلى أن وفدًا من شركة الكهرباء متواجد حالياً في القاهرة للاتفاق على تشغيل الخطوط المصرية الممتدة للقطاع، وتوقعات بأن يتم تشغيلها بداية العام القادم.

وبما يتعلق بمنحة مستفيدي الشؤون، قال إسماعيل إن منحة 50 شيكل الشهرية لمستحقي الشؤون الاجتماعية دائمة وليست مؤقتة، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لتجميد خصم المديونيات القديمة بغزة خلال تعبئة كروت الكهرباء.