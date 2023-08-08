هاكرز يخترقون أنظمة الحاسوب في مستشفى بـ "تل أبيب"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أغلقت أنظمة الحواسيب التابعة إلى مستشفى "معانييه هايشوعا" في بني براك بتل أبيب عقب تعرضها إلى هجوم سيبراني.

وذكرت القناة العبرية أن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً في الهجوم السيبراني بمشاركة هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية لمعرفة مصدر الهجوم الذي تسبب بتعطيل منظومة الحواسيب في المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم السيبراني تسبب بتعطيل أنظمة الحواسيب في المستشفى بشكل كامل الأمر الذي دفع إدارة المستشفى مطالبة الجمهور والمرضى عدم الوصول إلى المستشفى.

يذكر أن هجمات سيبرانية طالت عشرات المواقع الإسرائيلية تعود لمستشفيات، وجامعات وموانئ ووزارات حكومية، ومصارف، وشركات حكومية وخاصة، ومواقع بنى تحتية وشركة الكهرباء والقطارات وشركات.