ملثمون يقتحمون سهرة الحناء.. إصابة عريس بجريمة إطلاق نار بأم الفحم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصيب عريس من مدينة أم الفحم بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال احتفاله بسهرة الحناء، في ساعة متأخرة من الليل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم ملثمون في ساعة متأخرة من الليل على اقتحام قاعة للأفراح في مدينة أم الفحم، وقاموا بإطلاق النار على العريس خلال الاحتفال في سهرة الحناء.

وقدمت الإسعافات الأولية للعريس، حيث تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف وملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وخلال مجريات التحقيق والتفتيش، عثرت الشرطة على مركبة في حي الأقواس في أم الفحم، وقد اندلعت فيها النيران، وعلى ما يبدو تم استعمالها في جريمة إطلاق النار.