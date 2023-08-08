أكثر من 4 آلاف مولود و308 حالة وفاة بغزة خلال يوليو الماضي

فلسطين اليوم- غزة

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر يوليو المنصرم، 4709 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 308حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 2,475 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.56%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.44% بواقع 2,234 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت1,751مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 889 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 900 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 621مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح و548 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 308حالة وفاة خلال يوليو، حيث قُدرت وفيات الذكور158حالة وفاة بنسبة تقدر 51.30%، مقابل 150حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 48.70%.