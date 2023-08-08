الجبهة الشعبية: سياسة هدم بيوت الشهداء لن تزيد شعبنا إلا اصراراً على مواصلة طريق الحرية

فلسطين اليوم- غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، أن سياسة هدم بيوت الشهداء لن تزيد شعبنا إلا اصراراً على مواصلة طريق الحرية والكرامة الذي عُبِّد بدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا ونضالات شعبنا بكل مكوناته.

وفي تعقيب لها على تفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس، جددت الجبهة تأكيدها أن هذه الممارسات الفاشية العنصرية اللانسانية تعكس حالة التخبط الذي يعيشه العدو الصهيوني وضعفه في مواجهة المد الثوري لشعبنا المرابط في حين تولدت لديه القناعة بعدم نجاعة إجراءاته القمعية في منع مزيد من العمل المقاوم بل واشتداده.