الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم- بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلين في منطقة "خربة عليا" جنوب البلدة، وأمهلتهم أربعة أيام.

وأوضحت المصادر أن مساحة كل منزل تبلغ 150 مترا مربعا، أحدهما قيد الانشاء، والآخر مأهول، ويقطنه خمسة افراد، ويعودان للمواطن سميح أحمد صلاح.

يشار الى أن الاحتلال سبق وأن هدم للمواطن صلاح منزله أربع مرات في المكان ذاته.