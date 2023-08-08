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8871 طالباً يتقدمون اليوم لامتحان الدورة الثانية للثانوية العامة 2023
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء 8/8/2023 بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية أغسطس 2023
وأوضحت الوزارة أنه يتقدم للامتحانات في محافظات قطاع غزة (8871) طالب/ة من مختلف الفروع، منهم(7865) مكمل و(1006) لتحسين المعدل.
وتنتظم الامتحانات في (57) قاعة في مختلف مديريات محافظات قطاع غزة ، ويبلغ عدد العاملين في المراقبة من الطواقم التعليمية (1060) والتصحيح (690).