الجهاد الإسلامي: جريمة هدم المنازل لن يحقق الردع الذي يبحث عنه الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي باسم الجهاد الإسلامي أ.طارق سلمي اليوم الثلاثاء 8/8/ 2023 أن هدم منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس لن يضعف عزائم المقاومين ، بل سيزدادون اصرارًا وتمسكًا بالمقاومة والجهاد.

وبين سلمي ان جريمة هدم المنازل لن تحقق أهداف الردع التي يبحث عنها جيش العدو ، فمع كل رصاصة أو عملية ينفذها مقاوم جديد سيتعمق شعور العدو بالإحباط واليأس والعجز والعزيمة

ووجه سلمي التحية لمقاتلي كتيبة نابلس الأبطال الذين واجهوا جيش الاحتلال في نابلس بكل بسالة ، والتحية لكل المقاومين الشجعان في الضفة الغربية وهم يجسدون الإرادة الوطنية بوحدتهم وثباتهم في التصدي للعدو.

وكانت قوات الاحتلال فجّرت منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.