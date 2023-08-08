سطو مسلح على بنك فلسطين برام الله وسرقة 150 ألف شيقل

فلسطين اليوم

أعلن الناطق الإعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات اليوم الثلاثاء 8/8/2023 ، ان عملية سطو مسلح تمت اليوم على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله، ليكون الثاني الذي يقع على أحد البنوك في الضفة خلال أقل من أسبوع.

وقالت مصادر محلية انه وخلال عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيقل على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين برام الله.

وبين رزيقات ان الشرطة والأجهزة الأمنية توجت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري.

وكانت الشرطة اعلنت يوم الخميس الماضي ال3 من تموز عن عملية سطو مسلح وقعت في فرع أحد البنوك في بلدة السموع جنوب الخليل