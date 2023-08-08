مدير سلطة الطاقة يكشف عن 3 برامج تُنفذ في غزة وأخر تطورات نقل الغاز لمحطة التوليد

فلسطين اليوم

أكد رئيس سلطة الطاقة برام الله ظافر ملحم اليوم الثلاثاء 8/8/2023، على أن ترميم شبكة الكهرباء في قطاع غزة يأتي ضمن برامج طويلة معدة مسبقاً للعمل في قطاع غزة، موضحاً ان سلطة الطاقة برام الله تقوم بتمويل هذه المشاريع سواء من خزينة الدولة أو من الدول المانحة"

وقال ملحم في مداخلة "لإذاعة صوت فلسطين" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم": ان مشاريع الترميم التي تنفذ في قطاع غزة تأتي ضمن برامج معدة سابقاً بعد كل عدوان على قطاع غزة حيث نقوم بترميم الشبكات التي تم تدميرها من الاحتلال استكمالاً لما كان عليه سابقاً".

وأشار ملحم إلى أن هناك ثلاث برامج في سلطة الطاقة تخص قطاع غزة وهم إعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء وبرنامج تزويدهم بالعدادات الذكية بالإضافة إلى مركز للتحكم في الأحمال ، وأيضاً هناك تركيب طاقة الشمسية على أسطح المؤسسات والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها.

وأفاد ملحم، أن جميع مشاريع إعادة التأهيل ومشاريع تطوير الشبكات وجميع الأموال تكون من خلال سلطة الطاقة برام الله، حيث يتم صرف 46 مليون شيكل شهرياً إلى محطات الوقود الممولة إلى قطاع غزة بالإضافة دفع 2.5 مليون دولار لشركة التوليد في القطاع، موضحاً أن الوقود المستخدم في محطة التوليد يتم تزويده من خلال الحكومة القطرية

وفي سياق مشروع حقل الغاز لقطاع غزة، قال ملحم " تم توقيع اتفاقية مع شركة إيجا المصرية لتطوير حقل الغاز في قطاع غزة منذ 2/2021، لكن ننتظر بعض الأمور الفنية لإيصال المعدات إلى القطاع وعمل على توصيل الحقل إلى القطاع.