اعتقالات واسعة من مناطق متفرقة بالضفة جلها من بلدة كوبر

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 8/8/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة تركز جلها في بلدة كوبر شمال غرب رام الله .

وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات تركزت في بلدة كوبر شمال رام الله، حيث جرى اعتقال نحو 13 مواطنا من البلدة.

وعرف من بين المعتقلين:

الأسير المحرر محيي الدين نجم- سيريس جنوب جنين

عباس صدوق- بيت لحم

هاني أبو طربوش- بيت لحم

محمد عايد الحموز- بيت لحم

عمر دعدرة- بيت لحم

موسى خالد عوض- بيت أمر

الجريح أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر

المحرر ياسر إبراهيم الفحل- كوبر شمال رام الله

المحرر زاهي إسماعيل البرغوثي- كوبر

المحرر ساهر إسماعيل البرغوثي- كوبر

١المحرر أنس سرحان البرغوثي- كوبر

١١. أيهم متعب البرغوثي- كوبر

. المحرر قسام مجد البرغوثي- كوبر

إصرار مجد البرغوثي- كوبر

إباء وحيد البرغوثي- كوبر

صهيب ساهر البرغوثي- كوبر

محمد اعطيوي- كوبر

أحمد رضوان الغزاوي- كوبر

وعد أسامة البرغوثي- كوبر

سامر محمد نادر- كوبر