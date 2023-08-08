اعتقالات واسعة من مناطق متفرقة بالضفة جلها من بلدة كوبر
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء 8/8/2023 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة تركز جلها في بلدة كوبر شمال غرب رام الله .
وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات تركزت في بلدة كوبر شمال رام الله، حيث جرى اعتقال نحو 13 مواطنا من البلدة.
وعرف من بين المعتقلين:
الأسير المحرر محيي الدين نجم- سيريس جنوب جنين
عباس صدوق- بيت لحم
هاني أبو طربوش- بيت لحم
محمد عايد الحموز- بيت لحم
عمر دعدرة- بيت لحم
موسى خالد عوض- بيت أمر
الجريح أبي يوسف أبو ماريا- بيت أمر
المحرر ياسر إبراهيم الفحل- كوبر شمال رام الله
المحرر زاهي إسماعيل البرغوثي- كوبر
المحرر ساهر إسماعيل البرغوثي- كوبر
١المحرر أنس سرحان البرغوثي- كوبر
١١. أيهم متعب البرغوثي- كوبر
. المحرر قسام مجد البرغوثي- كوبر
إصرار مجد البرغوثي- كوبر
إباء وحيد البرغوثي- كوبر
صهيب ساهر البرغوثي- كوبر
محمد اعطيوي- كوبر
أحمد رضوان الغزاوي- كوبر
وعد أسامة البرغوثي- كوبر
سامر محمد نادر- كوبر