فلسطين اليوم

فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.

وذكر أن قوات الاحتلال احتجزت نحو 60 مواطناً من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة في أحد المساجد، بينهم 20 طفلا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: إن شاباً أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا رصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وأضاف أن طواقم الهلال تعاملت مع 185 حالة اختناق، وأخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام بالاختناق، كما تعاملت مع أربع حالات سقوط.

يذكر أن الشهيد خروشة نفذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 فبراير الماضي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، واستشهد باشتباك مسلح في مخيم جنين في السابع من مارس الماضي.