إصابات واخلاء عائلات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب العشرات من المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 58 مواطناً أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أُصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيد عملية هدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشه، إذ تم اخلاء عائلة مكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ "العنيفة" بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال

يشار إلى أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاماً)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من آذار الماضي.