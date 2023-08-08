فلسطين اليوم

تصدى مقاومون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق الرصاص وتفجير عبوات بالآليات العسكرية.

أفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر بالمدينة، وسط اندلاع مواجهات مسلحة مع المقاومين، بالتوازي مع سماع انفجارات.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المقاومين استهدفوا نود الاحتلال بالرصاص الحي وتفجير عبوات محلية الصنع، عقب اقتحام المخيم.

وأشارت إلى أن هذا الاقتحام الذي اعقبه تعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة. يهدف لهدم منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وكان الشهيد خروشة، قد نفذ عملية إطلاق نار في حوارة في نابلس، في فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة باتجاه المواطنين.