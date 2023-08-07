كم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 8 اغسطس 2023؟

فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 8 أغسطس 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب في مصر بالجنيه المصري، حيث يسعى الكثير من المصريين لمعرفة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب في مصر، كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وهبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، على نحو طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، بقيمة لا تتعدى الـ 5 جنيهات في الغرام الواحد.

ك سعر الذهب اليوم في مصر

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من غرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيها، حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2451 جنيها للبيع و2463 جنيها للشراء، مقابل 2457 جنيها للبيع و2466 جنيها للشراء أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1839 جنيها للبيع و1847 جنيها للشراء، مقابل 1843 جنيها للبيع و1850 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17240 جنيها للشراء و17160 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2145 جنيها للبيع و2155 جنيها للشراء، مقابل نحو 2150 جنيها للبيع و2158 جنيها للشراء أمس.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.