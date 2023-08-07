فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في لبنان، بدعم جهود مسؤولي مصرف لبنان للسيطرة على أسعار الدولار وعدم انفلاتها، وفي كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، أي سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم

وكانت مخاوف متزايدة من انفلات أسعار الدولار في مواجهة الليرة اللبنانية قد سيطرت على الأسواق، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير أن ذلك لم يحدث بل بدأ سعر الدولار في التراجع.

قال الدكتور محمود جباعي الباحث الاقتصادي إن الأسواق اليوم في حالة ترقب وموضوع سعر الصرف في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن سبب عدم ارتفاع سعر الصرف هو التسلم والتسليم الهادئ والطبيعي بين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

وفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان: "خطة العمل التي أطلقها منصوري كان لها وقع إيجابي على الأسواق، وأوحت بأنه سيكون هناك تعاون بين السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية وتشريعات الحكومة"، ووفق جباعي.

ومن الأسباب التي أدت إلى عدم ارتفاع سعر صرف الدولار، أشار جباعي إلى أهمية أموال المغتربين وازدهار القطاع السياحي والتي ساهمت في انخفاض سعر صرف الدولار من خلال ضخ الدولارات في الأسواق إضافةً إلى دولرة الأسعار التي كان لها دور في تخفيض الطلب على الدولار، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، وقال جباعي: لا نجزم بأن سعر الصرف لن يرتفع في المستقبل فهذا الأمر مرتبط بما ستؤول إليه الأمور وإذا كانت ستسير خطة منصوري ونوابه بشكل سلس في مجلس النواب والحكومة، وإذا كان سيتم تقديم مشروع قانون حقيقي يسمح باقتراض الحكومة مبلغ ٦٠٠ مليون دولار مقسطة على ثلاثة أشهر، وهل سيكون لدى الحكومة القدرة على رد هذه الأموال في وقت لاحق وبشكل واضح.

وحذر جباعي من أية إخفاق في المشهد السياسي والاقتصادي لأن ذلك سيساهم في تفاقم الأزمة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، بدوره، كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أنه غير مطمئن لما يحصل في لبنان على المستوى النقدي والاقتصادي، وكذلك من عدم تسريع وتيرة الإصلاحات المطلوبة قبل إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. أما على مستوى مصرف لبنان ومرحلة ما بعد ولاية حاكمه رياض سلامة، فالتخوُّف هو السائد.

وأكّد الشامي، أنه يتوقع فقدان مصرف لبنان لاحتياطاته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد. وعلى مستوى عام، فإن “الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع لاتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة، حتى لا تنحدر الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب

وتطرَّق الشامي إلى موازنة العام 2023، وأشار إلى أن “الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن الاتجاه نحو تطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء “صيرفة” واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد".

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، وحافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم على مستوياته السابقة عند 89 ألف ليرة للشراء و89.400 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء-هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان