فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 تحظى أسعار الذهب في الأردن باهتمام واسع، حيث يبحث الكثير من الأردنيين عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب في الأردن اليوم

سجل أسعار الذهب انخفاضاً في الأردن في تعاملات اليوم الصباحية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.17 دينار أردني، وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.13 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.77 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.65 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.374 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.170 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 309.20 دينار أردني.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.