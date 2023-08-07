لحاملي هواتف الأندرويد.. احذروا التطبيق الحرامي

فلسطين اليوم- وكالات

حذر خبراء أمنيون وتقنيون، حاملي أجهزة هواتف العاملة بنظام الأندرويد من بعض التطبيقات.

تلك التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة تهدف إلى جمع المعلومات المصرفية الشخصية من المستخدمين.

وتتضمن المعلومات التي يمكن أن تسرقها هذه التطبيقات: بيانات الاعتماد المصرفية، وأرقام PIN، وكلمات المرور، وأي معلومات أخرى من شأنها مساعدتها على السرقة من تطبيق مصرفي عبر الإنترنت.

وأشار الخبراء إلى أنه في إمكان تلك البرامج اعتراض الرسائل النصية والاستيلاء على الهواتف المصابة، حيث تنشر تطبيقات Dropper برامج ضارة يمكنها سرقة الأموال من التطبيقات المصرفية لمستخدمي أندرويد، وتسمى التطبيقات التي تساعد في تجاوز إجراءات أمان متجر غوغل بلاي بتطبيقات Dropper أو القطارة.

وتستخدم مجموعة قراصنة تطبيق دردشة وهمي يسرق واتساب وتيليغرام تطبيقا مزيفا يسمى "سيف شات" Safe Chat لإصابة الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد ببرامج تجسس تسرق سجلات المكالمات، والرسائل النصية، ومواقع GPS من الهواتف.