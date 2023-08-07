من استهدف الاحتلال "الإسرائيلي" في سوريا الليلة الماضية؟

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين7/8/2023م، عن طبيعة أهداف الغارات "الإسرائيلية" في سوريا الليلة الماضية.

و️بحسب القناة 13 العبرية، فإن سلاح الجو استهدف الليلة الماضية في سوريا مهندسا كان يعمل على مخطط لمشروع أمني مهم لصالح إيران.

وأضافت :" في هجوم الصباح الباكر المنسوب إلى سلاح الجو الإسرائيلي في دمشق ، قُتل مهندس كبير في مشروع مهم يبنيه الإيرانيون في سوريا وهو يثير قلق إسرائيل".

وتابعت :" يمكن تقدير أن المخابرات الإسرائيلية تابعت المهندس واغتنمت فرصة لإبعاده عن المشهد أثناء نومه في تلك الليلة".

والليلة الماضية، استهدفت غارات "إسرائيلية" في محيط العاصمة دمشق، "مناطق في محيط منطقة مطار دمشق الدولي، ومنطقة مطار الديماس، ومحيط الكسوة غربي العاصمة دمشق، الأمر الذي أدى لاستشهاد 6 أشخاص"، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة.