أوكرانيا: أي وقف لإطلاق النار سيكون انتصارا لروسيا

فلسطين اليوم

اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الاثنين7/8/2023م، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارا لروسيا".

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر":" إن أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف:" أن هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن".

وأردف:" أن الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال، إضافة إلى أن ذلك يعنى الحاجة إلى المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".