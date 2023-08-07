مسؤولون في السلطة يلتقون برئيس الشاباك المسؤول عن اغتيال المقاومين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت القناة 12 العبرية أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية اجتمعوا مساء اليوم الاثنين مع رئيس الشاباك "الإسرائيلي"

ووفقاً للقناة العبرية، فبعد اجتماع الكابينت أمس - يُعقد هذا المساء اجتماع بين رئيس الشاباك رونين بار والمسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بهدف تقوية السلطة الفلسطينية وتعزيز التنسيق الأمني ​​ومحاولة مشتركة للتخفيف من حدة التصعيد.

وفي تغريدة له منفصلة عبر حسابه في تويتر، قال يارون أفراهام المراسل للقناة العبرية: "إن رئيس الشاباك رونين بار هو من التقى بحسين الشيخ وبحثا التسهيلات وقضايا سياسية وأمنية والتنسيق الأمني وتعزيز السلطة".

علمًا أنه جرى هذا المساء اتصال بين بار ونتنياهو لمدة 20 دقيقة ولم يفصح عن تفاصيله سوى أنه ركز على قضية الهجوم الذي تعرض له بار بعد تحذيراته من استمرار هجمات المستوطنين.