أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
طالع بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأربعاء المقبل (9 أغسطس)
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الإثنين7/8/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (9 أغسطس).
ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.