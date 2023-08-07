طالع بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأربعاء المقبل (9 أغسطس)

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الإثنين7/8/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (9 أغسطس).

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.























