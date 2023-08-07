المدلل: سياسة الاغتيالات بحق مقاوميـنا تدل على تخبط الاحتلال ولن تزيدنا إلى تمسكاً بالمقاومة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل، مساء اليوم الإثنين7/8/2023م، أن سياسة الاغتيالات بحق مقاوميـنا وأبناء شعـبنا تدل على تخبط الاحتلال وتفككه ولن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة.

وقال القيادي المدلل خلال تصريحات متلفزة:" إن سياسة الاغتيالات سياسة فاشلة ستعود بالوبال على الاحتلال ولن تزيد شعبنا إلا تمسكاً بالمقاومة"، مشدداً على أن الاحتلال لن يستطيع إنهاء حالة المقاومة رغم انتهاجه لسياسة الاغتيالات.

وأضاف:" إقدام الاحتلال على اغتيال قادة سرايا القدس في غزة والضفة المحتلة لن يزيد شعبنا إلا تمسكاً بخيار المقاومة"، مؤكداً أن مسـيرة الشـهادة لن تتوقـف أبداً وهي عنوان الحرية

وشدد عضو المكتب السياسي على أن الاحتلال لا يفهـم معـنى الإنسـانية وأدوات بطـشه ما زالت تعمـل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المقاومة قادرة على الثأر للشهداء وستبقى عصية على الانكسار

كما أن لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى الالتفاف حول المقاومة وحكومة الاحتلال الفاشية نذير شؤم على الكيان، مبيناً أن الاحتلال يعيش أسوء مراحله في التاريخ

وبين أن مقتل المشروع الصهيوني سيكون في الضفة المحتلة لأنها محط الاشتباك الحقيقي، لافتاً إلى أن المقاومة خرجت أقوى مما كانت عليه قبل معركة "بأس جنين" ليفرّ الاحتلال من بأس المقاومين

وأكد أن المقاومة اليوم صنعت معادلة جديدة في تاريخ الصراع مع الاحتلال، مؤكداً أن الاحتـلال لن يستـطيع كي ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن تصريحات قادة الاحتلال تُعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها نتيجة فشلهم في القضاء على المقاومة.