الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للأسير عبد الرحمن جرار للمرة الرابعة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للأسير عبد الرحمن معين محمود جرار لمدة 4 شهور للمرة الرابعة على التوالي.

وقال مدير "نادي الأسير الفلسطيني" في جنين منتصر سمور ، في تصريح صحفي، إن "محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري ، علماً انه اعتقل أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس بتاريخ في 12 نيسان/أبريل عام 2022".

والأسير جرار من من بلدة جبع جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى عام 2000.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.