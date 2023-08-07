عشرات المستوطنين يتظاهرون احتجاجاً على بناء فلسطيني قرببيت لحم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تظاهر عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، احتجاجا على بناء خمسة مبان فلسطينية بجوار الطريق شرقي مجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه تمت الموافقة على البناء الفلسطيني في المنطقة من قبل سلطات الاحتلال على الرغم من أنها في منطقة ملاصقة للطريق وداخل منطقة محظورة البناء عليها، على ما يبدو لأنها منطقة "ب".

ونوهت بأن المستوطنين تحدثوا خلال الاحتجاج عن الخطر المتوقع عليهم قرب معبر "مزموريا" شمال شرقي بيت لحم.