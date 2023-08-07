الثاني خلال 24 ساعة: انتحار جندي من جيش الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة، انتحر مساء اليوم الإثنين، الجندي في جيش الاحتلال أور دونيو بعد أن أشعل النار في نفسه.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن الجندي مقاتل سابق في لواء كفير كفير، أنهى حياته بعد إصابته بصدمة نفسية خلال الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أن الجندي دونيو قدم طلباً قبل 10 أشهر إلى وزارة الجيش من أجل الاعتراف به وبوضعه، لكنه انتظر الرد ولم يتلق ردًا.

ونوهت القناة إلى أن انتحار دونيو يأتي بعد يوم واحد من انتحار الجندي بار خلف بإضرام النار في نفسه بعد أن لم يعترف به الجيش الإسرائيلي بأنه معاق.