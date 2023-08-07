تقرير فرنسي: نيمار طلب الرحيل عن باريس

فلسطين اليوم

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الاثنين، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، طلب الرحيل عن النادي.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار أبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار أبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، برغبته في الرحيل هذا الصيف.

ويعيش باريس سان جيرمان أجواء متوترة حاليا، بعد قرار كيليان مبابي بعدم تجديد عقده، فاتخذت الإدارة قرارا بتجميده.

ويبحث سان جيرمان عن بديل لمبابي، مما دفعهم للتفاوض مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، واقتربوا من حسم الصفقة.

واقترن اسم نيمار في الساعات الماضية، بالعودة للبرسا مرة أخرى، في محاولة لتعويض رحيل ديمبلي المحتمل.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده،: 222 مليون يورو.