الاحتلال يعتقل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في جنين بعد الاعتداء عليه

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين7/8/2023م، شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاعتداء عليه غرب مدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رجا سليمان أبو صفط من ذوي الإعاقات بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء تواجده عند مدخل البلدة.

وبالتزامن مع ذلك، أشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.