الاقتصاد بغزة تقوم بجولة رقابية على محلات بيع لوازم المدارس

وقالت الوزارة، إن الجولات تهدف لمتابعة أسعار وأصناف الملابس والقرطاسية داخل المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن الاستعدادات والخطة التي وضعتها الوزارة تزامناً مع بداية العامة الدراسي.

وقالت الوزارة، إن الجولات تهدف لمتابعة أسعار وأصناف الملابس والقرطاسية داخل المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن الاستعدادات والخطة التي وضعتها الوزارة تزامناً مع بداية العامة الدراسي.