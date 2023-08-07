"فاتي" يرفض عرضا سعوديا لا يقاوم ويفضل برشلونة

فلسطين اليوم

رفض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، عرضا مغريا من الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال جافي ميجيل، الصحفي بصحيفة "آس" في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "تلقى أنسو فاتي عرضًا لا يقاوم (لم يحدد القيمة) من المملكة العربية السعودية".



وفي نفس السياق، صرح الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في أخبار برشلونة، بأن فاتي رفض العرض السعودي بالفعل الذي وصل مؤخرا.



وأشار إلى أن فاتي حافظ على موقفه في السر والعلن، الذي يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء ومحاولة النجاح مع برشلونة.



يذكر أن العديد من التقارير زعمت مؤخرا بأن فاتي يتواجد أيضا على طاولة اهتمامات باريس سان جيرمان هذا الصيف.



ومن المتوقع أن يحصل فاتي على فرصة لدخول التشكيل الأساسي للبارسا بالموسم الجديد، مع الرحيل المرتقب لعثمان ديمبلي عن النادي الكتالوني.