"فاتي" يرفض عرضا سعوديا لا يقاوم ويفضل برشلونة

الساعة 07:46 م|07 أغسطس 2023
فاتي
فاتي

فلسطين اليوم

رفض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة، عرضا مغريا من الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال جافي ميجيل، الصحفي بصحيفة "آس" في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "تلقى أنسو فاتي عرضًا لا يقاوم (لم يحدد القيمة) من المملكة العربية السعودية".

وفي نفس السياق، صرح الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في أخبار برشلونة، بأن فاتي رفض العرض السعودي بالفعل الذي وصل مؤخرا.

وأشار إلى أن فاتي حافظ على موقفه في السر والعلن، الذي يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء ومحاولة النجاح مع برشلونة.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت مؤخرا بأن فاتي يتواجد أيضا على طاولة اهتمامات باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يحصل فاتي على فرصة لدخول التشكيل الأساسي للبارسا بالموسم الجديد، مع الرحيل المرتقب لعثمان ديمبلي عن النادي الكتالوني.

كلمات دلالية

أنسو فاتي اخبار لاعب برشلونة أنسو فاتي لاعب برشلونة أنسو فاتي من هو لاعب برشلونة أنسو فاتي من هو أنسو فاتي