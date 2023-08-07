إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة شمال رام الله

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أصيب مستوطن "إسرائيلي" مساء اليوم الإثنين، بجروح جراء رشقه بالحجارة على شارع 60 بالقرب من مستوطنة "شيلو" القريبة من بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأوضحت صحيفة معاريف بأن المستوطن البالغ من العمر 28 عاماً، أصيب بجراح طفيفة بينما كان يسوق سيارته عندما هاجمه عدة شبان بالحجارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طواقم نجمة داود الحمراء قدمت العلاج الطبي للمستوطن، ونقلته إلى مستشفى هداسا بالقدس حيث يعاني من إصابة في الرأس.