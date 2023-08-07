هل يوفق محمد صلاح على عرض الانضمام لاتحاد جدة..!؟

فلسطين اليوم

علق وكيل محمد صلاح نجم ليفربول رامي عباس، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري. فهل يوفق محمد صلاح على عرض الانضمام لاتحاد جدة..!؟

وقالت تقارير صحفية سعودية، في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

وردا على هذه التقارير، كتب رامي عباس اليوم الاثنين عبر حسابه على "تويتر": "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي".

وتابع: "صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".

ويذكر أن النجم المصري يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليغ في الموسم الماضي.