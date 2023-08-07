الاحتلال ينقل أحد أسرى نفق الحرية إلى عزل "أوهليكيدار"

فلسطين اليوم

أفاد إعلام الاسرى، مساء اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت أحد أسرى نفق الحرية الأسير يعقوب قادري سكان جنين، من عزل مجدو إلى عزل "أوهليكيدار".

وفي وقت سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ عقوبات مضاعفة بحق الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/سبتمبر عام 2021، وأعيد اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن الأسرى الستة ( محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري) لا يزالون حتى اللحظة محتجزين بزنازين عزل تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، عدا عن سلسلة من الإجراءات التنكيلية التي ينفذها الاحتلال بحقهم، كعمليات نقلهم من عزل إلى آخر بهدف إرهابهم واستهدافهم جسديا ونفسيا.

وأضافت، أن سلطات الاحتلال صنفت هؤلاء الأسرى كأسرى شديدي الخطورة، ونتاجاً لذلك صعدت من العقوبات المفروضة بحقهم، لا سيما ظروف عزلهم المأساوية والإنسانية.