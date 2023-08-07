غزة.. عائلة تتبرع بقرنيتي طفلهم الفقيد

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أن عائلة من قطاع غزة تبرعت بقرنيتي طفلهم الفقيد للوزارة.

وأضاف الصحة، في بيان، أن عائلة الطفل خميس جهاد خميس عقل من سكان النصيرات تبرعت بقرنيتي الفقيد ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار، ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد.

وكانت وزارة الصحة، قد أطلقت العام الماضي، حملة لحث الناس على التبرع بأعضائهم، لا سيما القرنية والكلى بعد وفاتهم، وتستهدف من خلالها إجراء العمليات للحالات المرضية التي تحتاج لإجراء هذه العملية.