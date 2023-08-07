"مهجة القدس": الأسير المجاهد أحمد دراغمة يتنسم عبير الحرية

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد أحمد بشار عادل دراغمة (24 عامًا) من محافظة طوباس بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته بتاريخ 10/04/2022م وحولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أحمد دراغمة ولد بتاريخ 29/04/1999م وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

بدورها تقدمت مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس، بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر أحمد دراغمة وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسيراتنا وأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.

الدائرة الإعلامية