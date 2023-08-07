الهباش يطالب بتقديم "بن غفير" للمحكمة الجنائية كمجرم حرب وقاتل

فلسطين اليوم

طالب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بتقديم وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وقاتل.

جاء تصريح الهباش ردا على مطالبة المتطرف بن غفير بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله.

وأوضح الهباش، إن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين، وحرق قراهم، ومدنهم، تؤكد بشكل جليّ طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل، وتدمير، وإرهاب، وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي، والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الارهابية التي تضم بن غفير، وسيموتريتش، ومجموعات المستوطنين الإجرامية، وهي التي تتحكم بها وبقراراتها.

وطالب الهباش، المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة، ومحاصرتها، وفرض العقوبات الرادعة بحقها، لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني، ومقدساته، وفي الوقت ذاته تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين، بل وتهدد الإنسانية كلها، لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.